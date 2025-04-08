Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный попал в рейтинг самых дорогих центрбеков мира
Вошел в топ-30
Getty Images / Global Images Ukraine
Cтатистический портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих центральных защитников мира на данный момент.
Центрбек английского "Борнмута" Илья Забарный разместился в списке на 27-й позиции. Трансферная стоимость украинца составляет 40 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Первое место между собой поделили представители "Арсенала" и "Интера" Вильям Салиба и Алессандро Бастони, соответственно. Оба футболиста были оценены в 80 млн евро, но первое место из-за более молодого возраста досталось французу.
Напомним, 22-летний Забарный выступает в составе "Борнмута" с 2023-го года. С того времени Илья провел на клубном уровне 79 матчей.
Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира (по версии Transfermarkt):
Популярное сейчас
- "Почему это повторяется уже неоднократно?": Лупашко возмущен решениями арбитра
- "Пенальти был плохо пробит игроком, который не должен был его выполнять", - тренер Лишеня разнес Беседина
- Легионеры Кривбасса требуют от руководства перевезти команду в более безопасный город, - СМИ
- Журналист: Я так понимаю, что вердикт по Мудрику уже есть, но его пока не озвучивают
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty