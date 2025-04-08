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Забарный попал в рейтинг самых дорогих центрбеков мира

Англия
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Вошел в топ-30

Забарный попал в рейтинг самых дорогих центрбеков мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Cтатистический портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих центральных защитников мира на данный момент.

Центрбек английского "Борнмута" Илья Забарный разместился в списке на 27-й позиции. Трансферная стоимость украинца составляет 40 млн евро.

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Первое место между собой поделили представители "Арсенала" и "Интера" Вильям Салиба и Алессандро Бастони, соответственно. Оба футболиста были оценены в 80 млн евро, но первое место из-за более молодого возраста досталось французу.

Напомним, 22-летний Забарный выступает в составе "Борнмута" с 2023-го года. С того времени Илья провел на клубном уровне 79 матчей.

Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира (по версии Transfermarkt):

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Борнмут transfermarkt рейтинг Илья Забарный
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Бураков
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