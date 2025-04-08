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Оформили результат еще в первом тайме. Лестер - Ньюкасл 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
Оформили результат еще в первом тайме. Лестер - Ньюкасл 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" одержал крупную победу над "Лестером" в 31-м туре чемпионата Англии.

Все свои гола в этом поединке "сороки" забили в первом тайме. Дублем отличился Джейкоб Мерфи.

Видеообзор игры можно посмотреть на YouTube.

Читайте такжеЛестер под руководством легенды МЮ установил антирекорд АПЛ

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

"Лестер" — "Ньюкасл" 0:3

Голы: Мерфи (2, 11), Барнс (34)

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АПЛ Ньюкасл Лестер Сити
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