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Ван Нистелрой о поражении Ньюкаслу: Это очень разочаровывает и беспокоит
Побед по-прежнему нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой прокомментировал поражение "Лестера" в матче против "Ньюкасла".
Нидерландский менеджер считает, что результаты команды – большая проблема.
"Очень сложно говорить, особенно после 33-й минуты. Мы проиграли ещё один матч, начав его с лучшими намерениями. Пропустили ещё один гол в начале. Это очень разочаровывает и беспокоит.
Это большая проблема. Мы все знаем, в какой форме мы находимся. Это очень сложно. Особенно если нет светлых моментов, на которые можно опереться.
Самое сложное в том, что мы так долго находимся на одном месте, а результатов нет. Самое важное — это клуб и его развитие. Это то, что меня беспокоит", — сказал Нистелрой.
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Напомним, что "Лестер" уступил "Ньюкаслу" со счётом 0:3. Команда занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.
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