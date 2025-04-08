Ван Нистелрой о поражении Ньюкаслу: Это очень разочаровывает и беспокоит

Тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой прокомментировал поражение "Лестера" в матче против "Ньюкасла".

Нидерландский менеджер считает, что результаты команды – большая проблема.

"Очень сложно говорить, особенно после 33-й минуты. Мы проиграли ещё один матч, начав его с лучшими намерениями. Пропустили ещё один гол в начале. Это очень разочаровывает и беспокоит.

Это большая проблема. Мы все знаем, в какой форме мы находимся. Это очень сложно. Особенно если нет светлых моментов, на которые можно опереться.

Самое сложное в том, что мы так долго находимся на одном месте, а результатов нет. Самое важное — это клуб и его развитие. Это то, что меня беспокоит", — сказал Нистелрой.