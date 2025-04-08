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Ван Нистелрой о поражении Ньюкаслу: Это очень разочаровывает и беспокоит

Англия

Побед по-прежнему нет

Ван Нистелрой о поражении Ньюкаслу: Это очень разочаровывает и беспокоит

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой прокомментировал поражение "Лестера" в матче против "Ньюкасла".

Нидерландский менеджер считает, что результаты команды – большая проблема.

"Очень сложно говорить, особенно после 33-й минуты. Мы проиграли ещё один матч, начав его с лучшими намерениями. Пропустили ещё один гол в начале. Это очень разочаровывает и беспокоит.

Это большая проблема. Мы все знаем, в какой форме мы находимся. Это очень сложно. Особенно если нет светлых моментов, на которые можно опереться.

Самое сложное в том, что мы так долго находимся на одном месте, а результатов нет. Самое важное — это клуб и его развитие. Это то, что меня беспокоит", — сказал Нистелрой.

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Напомним, что "Лестер" уступил "Ньюкаслу" со счётом 0:3. Команда занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Рууд ван Нистелрой Ньюкасл Лестер Сити
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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