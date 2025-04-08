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Второй самый молодой дебютант в истории АПЛ вышел на поле в необычной футболке

Англия

Юноша впервые сыграл на взрослом уровне в 15 лет

Второй самый молодой дебютант в истории АПЛ вышел на поле в необычной футболке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 31-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Ньюкаслом" (0:3) на футбольное поле вышел Джереми Монга, который стал вторым самым молодым дебютантом в истории АПЛ в возрасте 15 лет и 217 дней. Первое место все еще занимает Итан Нванери из "Арсенала" (15 лет и 181 день).

Интересно, что "лисы" не смогли разместить логотип своего титульного спонсора на футболке Монга, потому что несовершеннолетним запрещено рекламировать азартные игры в Великобритании. А "Лестер" сотрудничает с букмекерской компанией.

15-летний Монга провел на поле 18 минут, но голевыми действиями ему отличиться не удалось.

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Напомним, что "Лестер", который недавно установил ужасный антирекорд из 8 поражений подряд в домашних матчах без забитого гола, на данный момент занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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