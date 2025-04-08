Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые для футболиста. Манчестер Сити назвал лучшего игрока марта
Заслужил своей игрой
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" назвал лучшего игрока марта.
Болельщики "горожан" выбрали Омара Мармуша игроком марта в "Манчестер Сити". Для египетского нападающего это первая награда в клубе.
Your March @etihad Player of the Month is… @OmarMarmoush! ????— Manchester City (@ManCity) April 8, 2025
Enter now to win a signed shirt ????????
Он опередил Нико О’Рейли и Эрлинга Холанда.
В марте дальним ударом он забил в ворота "Брайтона". Затем в Кубке Англии, выйдя на замену во втором тайме, нападающий забил в ворота "Борнмута" и поспособствовал выходу клуба в полуфинал турнира.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Омар Мармуш присоединился к "Манчестер Сити" в январе 2025 года за 75 млн евро.
Популярное сейчас
- "Большое уважение": Пушич в восторге от увиденного на матчах Шахтера
- "Пенальти был плохо пробит игроком, который не должен был его выполнять", - тренер Лишеня разнес Беседина
- Новак Джокович рассказал, когда может завершить карьеру
- Известно, какой английский клуб направил предложение Калюжному
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией