Впервые для футболиста. Манчестер Сити назвал лучшего игрока марта

"Манчестер Сити" назвал лучшего игрока марта.

Болельщики "горожан" выбрали Омара Мармуша игроком марта в "Манчестер Сити". Для египетского нападающего это первая награда в клубе.

Your March @etihad Player of the Month is… @OmarMarmoush! ????



