Впервые для футболиста. Манчестер Сити назвал лучшего игрока марта

"Манчестер Сити" назвал лучшего игрока марта.

Болельщики "горожан" выбрали Омара Мармуша игроком марта в "Манчестер Сити". Для египетского нападающего это первая награда в клубе.

Your March @etihad Player of the Month is… @OmarMarmoush! ????



Enter now to win a signed shirt ???????? — Manchester City (@ManCity) April 8, 2025

Он опередил Нико О’Рейли и Эрлинга Холанда.

В марте дальним ударом он забил в ворота "Брайтона". Затем в Кубке Англии, выйдя на замену во втором тайме, нападающий забил в ворота "Борнмута" и поспособствовал выходу клуба в полуфинал турнира.

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Напомним, что Омар Мармуш присоединился к "Манчестер Сити" в январе 2025 года за 75 млн евро.