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Журналист порадовал болельщиков Ливерпуля новостями о контрактах лидеров
Когда, а не если
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн сказал в эфире NBC Sports, что для Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка подписание новых контрактов с Ливерпулем является лишь вопросом времени, а не "если".
Он отмечает, что с самого начала чувствовалось, что Салах и ван Дейк в конце концов подпишут новые соглашения. Это все еще вызывает определенное беспокойство среди фанатов "Ливерпуля", поскольку этот процесс длится так долго, но он, вероятно, будет оставаться таким до официального подписания.
"Мое понимание ситуации таково, что "Ливерпуль" уверен и оптимистичен в отношении продления контракта с ван Дейком, и теперь это о "когда", а не "если" он подпишет соглашение, за исключением каких-либо срывов в последнюю минуту. Но переговоры и дискуссии были позитивными и дружественными. То же самое касается Мохамеда Салаха. "Ливерпуль" с самого начала был уверен, что сможет сохранить его", – сказал Орнштейн.
Напомним, что сейчас "красные" занимают первое место в турнирной таблице АПЛ с 73 очками.
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