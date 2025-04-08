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Клубы АПЛ интересуются перспективным нападающим Ювентуса
Он играет в Италии на правах аренды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы АПЛ интересуются нападающим туринского "Ювентуса", который находится в команде на правах аренды из "Порту".
Как сообщил журналист Николо Скира, несколько английских клубов, представляющих АПЛ, запрашивали информацию о Франсишку Консейсау, ведь его будущее в "Ювентусе" остается неясным после смены главного тренера команды.
Отмечается, что «старая синьора» имеет возможность подписать 22-летнего португальца на постоянной основе, активировав опцию выкупа талантливого вингера в размере 30 миллионов евро.
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В текущем сезоне Франсишку Консейсау забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 31 матче за "Ювентус" во всех турнирах. по версии известного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 36 миллионов евро.
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