Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед готовит предложение за одноклубника Миколенко
Хотят подписать защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед", как сообщается, готовит предложение в примерно 50 миллионов фунтов за центрбека "Эвертона" Джаррада Брантуэйта. Источники сообщили CaughtOffside, что "красные дьяволы" все еще заинтересован в подписании англичанина после того, как в прошлом году их предложения были отклонены.
"Ливерпуль" и "Реал Мадрид" также заинтересованы в 22-летнем игроке, но "Юнайтед", вероятно, будет иметь преимущество перед "Ливерпулем", поскольку "Эвертон" не захочет продавать футболиста своему сопернику.
Добавим, что в этом сезоне на счету Брантуэйта 1 ассист в 27 матчах за "Эвертон" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- "Большое уважение": Пушич в восторге от увиденного на матчах Шахтера
- "Почему это повторяется уже неоднократно?": Лупашко возмущен решениями арбитра
- В Арсенале определились с ценой на Зинченко, – Esto es Atleti
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта