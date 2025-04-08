Манчестер Юнайтед готовит предложение за одноклубника Миколенко 

"Манчестер Юнайтед", как сообщается, готовит предложение в примерно 50 миллионов фунтов за центрбека "Эвертона" Джаррада Брантуэйта. Источники сообщили CaughtOffside, что "красные дьяволы" все еще заинтересован в подписании англичанина после того, как в прошлом году их предложения были отклонены.

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"Ливерпуль" и "Реал Мадрид" также заинтересованы в 22-летнем игроке, но "Юнайтед", вероятно, будет иметь преимущество перед "Ливерпулем", поскольку "Эвертон" не захочет продавать футболиста своему сопернику.

Добавим, что в этом сезоне на счету Брантуэйта 1 ассист в 27 матчах за "Эвертон" во всех турнирах.