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Нистелрой прокомментировал дебютный выход на поле 15-летнего футболиста Лестера
Дал шанс перспективному игроку
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой прокомментировал дебютный матч 15-летнего футболиста.
Нидерландский менеджер считает Монгу талантливым игроком и заслуживающим эти минуты.
"Вы могли заметить проблески его выдающихся качеств. Он отличный вингер и быстрый игрок. Он фантастический талант, отличный парень.
Он заслужил эти минуты и, надеюсь, ещё больше", - сказал Нистелрой в эфире BBC.
В матче против "Ньюкасла" Жереми Монга вышел на 74-й минуте и сыграл до конца матча.
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Напомним, что "Лестер" уступил "Ньюкаслу" со счётом 0:3.
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