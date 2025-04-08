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Нистелрой прокомментировал дебютный выход на поле 15-летнего футболиста Лестера

Англия

Дал шанс перспективному игроку

Нистелрой прокомментировал дебютный выход на поле 15-летнего футболиста Лестера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой прокомментировал дебютный матч 15-летнего футболиста.

Нидерландский менеджер считает Монгу талантливым игроком и заслуживающим эти минуты.

"Вы могли заметить проблески его выдающихся качеств. Он отличный вингер и быстрый игрок. Он фантастический талант, отличный парень.

Он заслужил эти минуты и, надеюсь, ещё больше", - сказал Нистелрой в эфире BBC.

В матче против "Ньюкасла" Жереми Монга вышел на 74-й минуте и сыграл до конца матча.

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Напомним, что "Лестер" уступил "Ньюкаслу" со счётом 0:3.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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