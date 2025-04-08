Нистелрой прокомментировал дебютный выход на поле 15-летнего футболиста Лестера

Тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой прокомментировал дебютный матч 15-летнего футболиста.

Нидерландский менеджер считает Монгу талантливым игроком и заслуживающим эти минуты.

"Вы могли заметить проблески его выдающихся качеств. Он отличный вингер и быстрый игрок. Он фантастический талант, отличный парень.

Он заслужил эти минуты и, надеюсь, ещё больше", - сказал Нистелрой в эфире BBC.