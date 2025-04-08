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Скауты Баварии и Аякса следят за талантливым воспитанником академии Манчестер Сити

Англия

Ему пророчат большое будущее

Скауты Баварии и Аякса следят за талантливым воспитанником академии Манчестер Сити

Фото з відкритих джерел

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Скауты мюнхенской "Баварии" и амстердамского "Аякса" внимательно наблюдают за талантливым воспитанником академии "Манчестер Сити".

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 17-летний англичанин Дивайн Мукаса, который играет в основном на позиции атакующего полузащитника, привлек к себе внимание двух европейских топ-клубов, но "горожане" хотят продлить его контракт, чтобы обеспечить долгосрочное будущее для перспективного юноши в своей команде.

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В этом сезоне Дивайн Мукаса забил 17 голов и отдал 24 ассиста в 31 матче за юношескую команду "Манчестер Сити" U-18 во всех турнирах. Также в его активе 5 матчей за национальную сборную Англии в аналогичной возрастной категории.

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Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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