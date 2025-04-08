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Защитник Арсенала об игре за клуб: Это была судьба

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И такое бывает

Защитник Арсенала об игре за клуб: Это была судьба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник лондонского "Арсенала" Уильям Салиба рассказал, почему выбрал играть за английский клуб.

По его словам, в детстве он надел красно-белую форму с именем легенды клуба Тьери Анри и ему было приятно в ней играть в футбол.

"В 2005 и 2006 годах Арсенал был на подъёме. Анри, Зидан были моими героями.

Честно говоря, я не знаю, почему выбрал футболку "Арсенала". Это была судьба. Моей первой футболкой была футболка "Арсенала" с Тьерри Анри на спине.

Когда ты молод, ты не думаешь о том, чтобы играть за "Арсенал". Мне просто было приятно носить эту футболку. Когда ты взрослеешь, ты больше хочешь играть.

Для меня "Арсенал" был так далеко отсюда, но поначалу было просто круто иметь эту футболку и играть в ней в футбол. Теперь я рад носить её каждую неделю", - сказал Салиба.

В этом сезоне Уильям Салиба сыграл 41 матч за "Арсенал", в котором отметился двумя голами.

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Напомним, что Салиба присоединился к "Арсеналу" в июле 2019 года из "Сент-Этьена". Трансфер обошёлся в 30 млн евро.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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