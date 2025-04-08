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Манчестер Сити хочет подписать сенсационного плеймейкера Астон Виллы

Англия

Футболист может вернуться в свой бывший клуб

Манчестер Сити хочет подписать сенсационного плеймейкера Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" планирует подписать сенсационного полузащитника "Астон Виллы".

Как сообщает издание TEAMtalk, руководство "горожан" хочет подписать Моргана Роджерса, который находился в системе их клуба с 2019 по 2023 год, но провел значительную часть этого времени в аренде, прежде чем был продан в "Мидлсбро" всего за 1 миллион фунтов стерлингов. Считается, что Пеп Гвардиола стремится видеть талантливого хавбека в своей команде, несмотря на интерес от "Ливерпуля" и других европейских топ-клубов.

Недавно бирмингемские "львы" продлили контракт с ним до конца июня 2030 года.

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В текущем сезоне 22-летний Морган Роджерс забил 13 голов и отдал 11 ассистов в 44 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Морган Роджерс
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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