Вратарь Манчестер Юнайтед о задержке мяча: Я стараюсь принять лучшее решение для команды

Голкипер "Манчестер Юнайтед" рассказал, почему он задерживает подачу мяча на поле.

По словам Онаны, так он контролирует игру. Иногда даёт отдых игрокам команды, а в иные моменты ускоряет игру.

"Иногда я принимаю правильное решение, иногда — неправильное. Когда я чувствую, что моим игрокам нужен отдых, я не тороплюсь; когда я чувствую, что нам нужно ускорить игру, я это делаю.

Но иногда, особенно во второй половине матча с соперником, который хорошо контролирует игру, у которого больше владения мячом, чем у нас, я должен дать своим парням передохнуть.

Они нуждаются во мне, чтобы сделать это. Если команда не нуждается, чтобы ускорить игру, я сделаю это. Я стараюсь принять лучшее решение для команды", - рассказал Онана.