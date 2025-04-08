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Вратарь Манчестер Юнайтед о задержке мяча: Я стараюсь принять лучшее решение для команды

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Вратарь объяснил, почему так делает

Вратарь Манчестер Юнайтед о задержке мяча: Я стараюсь принять лучшее решение для команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Юнайтед" рассказал, почему он задерживает подачу мяча на поле.

По словам Онаны, так он контролирует игру. Иногда даёт отдых игрокам команды, а в иные моменты ускоряет игру.

"Иногда я принимаю правильное решение, иногда — неправильное. Когда я чувствую, что моим игрокам нужен отдых, я не тороплюсь; когда я чувствую, что нам нужно ускорить игру, я это делаю.

Но иногда, особенно во второй половине матча с соперником, который хорошо контролирует игру, у которого больше владения мячом, чем у нас, я должен дать своим парням передохнуть.

Они нуждаются во мне, чтобы сделать это. Если команда не нуждается, чтобы ускорить игру, я сделаю это. Я стараюсь принять лучшее решение для команды", - рассказал Онана.

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В этом сезоне Андре Онана сыграл 42 матча за "Манчестер Юнайтед", в которых пропустил 54 гола и в 10-ти матчах отстоял всухую.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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