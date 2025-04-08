Аутсайдер АПЛ заинтересован в назначении экс-наставника Челси на должность главного тренера

"Саутгемптон" определился с заменой для Ивана Юрича, который покинул команду после того, как "святые" досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги. Их новым менеджером может стать бывший наставник лондонского "Челси".

Как сообщает издание Daily Express, руководство "Саутгемптона" заинтересовано в назначении Фрэнка Лампарда на роль главного тренера команды. 46-летний английский специалист сейчас успешно работает с "Ковентри". Считается, что Лампард является правильным человеком для клуба, который поможет им вернуться в АПЛ через сезон.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент "Ковентри" под руководством Франка Лампарда занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 59 очками после 40 туров. Его команда отстает на одно очко от зоны плей-офф за выход в АПЛ.