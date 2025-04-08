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Аутсайдер АПЛ заинтересован в назначении экс-наставника Челси на должность главного тренера

Англия

В следующем сезоне они будут играть в Чемпионшипе

Аутсайдер АПЛ заинтересован в назначении экс-наставника Челси на должность главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Саутгемптон" определился с заменой для Ивана Юрича, который покинул команду после того, как "святые" досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги. Их новым менеджером может стать бывший наставник лондонского "Челси".

Как сообщает издание Daily Express, руководство "Саутгемптона" заинтересовано в назначении Фрэнка Лампарда на роль главного тренера команды. 46-летний английский специалист сейчас успешно работает с "Ковентри". Считается, что Лампард является правильным человеком для клуба, который поможет им вернуться в АПЛ через сезон.

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На данный момент "Ковентри" под руководством Франка Лампарда занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 59 очками после 40 туров. Его команда отстает на одно очко от зоны плей-офф за выход в АПЛ.

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Саутгемптон Ковентри Сити Фрэнк Лампард
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Источник:
Daily Express
Опубликовал: Андрей Журба
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