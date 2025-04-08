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Салах не присоединится к лагерю национальной сборной Египта в июне

Англия

Кроме Салаха, в сборной будет отсутствовать еще один представитель английской Премьер-лиги

Салах не присоединится к лагерю национальной сборной Египта в июне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах не присоединится к лагерю национальной сборной Египта в июне. Об этом сообщил журналист Исмаэль Махмуд.

По его информации, главный тренер сборной Египта принял решение предоставить 32-летнему вингеру дополнительный отдых перед началом следующего клубного сезона.

Кроме Салаха, в сборной будет отсутствовать еще один представитель английской Премьер-лиги - форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш.

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Египет Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Ismael Mahmoud
Опубликовал: Екатерина Власова
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