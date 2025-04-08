Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах не присоединится к лагерю национальной сборной Египта в июне. Об этом сообщил журналист Исмаэль Махмуд.

По его информации, главный тренер сборной Египта принял решение предоставить 32-летнему вингеру дополнительный отдых перед началом следующего клубного сезона.

Кроме Салаха, в сборной будет отсутствовать еще один представитель английской Премьер-лиги - форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш.