  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кевин Де Брюйне может стать одноклубником Лионеля Месси в Интер Майами
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин Де Брюйне может стать одноклубником Лионеля Месси в Интер Майами

Англия

Американский клуб имеет преимущество над другими командами

Кевин Де Брюйне может стать одноклубником Лионеля Месси в Интер Майами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Многолетний лидер и капитан "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне летом может присоединиться к "Интер Майами".

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, 33-летний бельгиец сейчас размышляет над доступными вариантами для продолжения своей карьеры после того, как он объявил о своем уходе из "Манчестер Сити" в конце этого сезона.

Отмечается, что в MLS существует "правило открытия" (discovery rights), которым владеет "Интер Майами". Это правило позволяет клубу внести в свой список пятерых желаемых игроков и получить приоритет над другими командами по переговорам с конкретным футболистом. Другие клубы не могут вести борьбу за игрока, который уже "приписан" к определенной команде.

Если "Интер Майами" не планирует воспользоваться этим правом, они могут его продать другой команде.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Кевин Де Брюйне близок к переходу в "Сан-Диего" из MLS.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити готов побить трансферный рекорд ради подписания Ламина Ямаля
yellow-arrow
Аутсайдер АПЛ заинтересован в назначении экс-наставника Челси на должность главного тренера
yellow-arrow
Вратарь Манчестер Юнайтед о задержке мяча: Я стараюсь принять лучшее решение для команды
Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости