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Кевин Де Брюйне может стать одноклубником Лионеля Месси в Интер Майами
Американский клуб имеет преимущество над другими командами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Многолетний лидер и капитан "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне летом может присоединиться к "Интер Майами".
Как сообщает авторитетное издание The Athletic, 33-летний бельгиец сейчас размышляет над доступными вариантами для продолжения своей карьеры после того, как он объявил о своем уходе из "Манчестер Сити" в конце этого сезона.
Отмечается, что в MLS существует "правило открытия" (discovery rights), которым владеет "Интер Майами". Это правило позволяет клубу внести в свой список пятерых желаемых игроков и получить приоритет над другими командами по переговорам с конкретным футболистом. Другие клубы не могут вести борьбу за игрока, который уже "приписан" к определенной команде.
Если "Интер Майами" не планирует воспользоваться этим правом, они могут его продать другой команде.
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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Кевин Де Брюйне близок к переходу в "Сан-Диего" из MLS.
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