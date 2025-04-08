Кевин Де Брюйне может стать одноклубником Лионеля Месси в Интер Майами

Многолетний лидер и капитан "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне летом может присоединиться к "Интер Майами".

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, 33-летний бельгиец сейчас размышляет над доступными вариантами для продолжения своей карьеры после того, как он объявил о своем уходе из "Манчестер Сити" в конце этого сезона.

Отмечается, что в MLS существует "правило открытия" (discovery rights), которым владеет "Интер Майами". Это правило позволяет клубу внести в свой список пятерых желаемых игроков и получить приоритет над другими командами по переговорам с конкретным футболистом. Другие клубы не могут вести борьбу за игрока, который уже "приписан" к определенной команде.

Если "Интер Майами" не планирует воспользоваться этим правом, они могут его продать другой команде.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Кевин Де Брюйне близок к переходу в "Сан-Диего" из MLS.