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Известный журналист назвал игроков, которых в Манчестер Сити рассматривают в качестве замены Кевину Де Брюйне

Англия

В список трансферных целей попал не только Флориан Вирц

Известный журналист назвал игроков, которых в Манчестер Сити рассматривают в качестве замены Кевину Де Брюйне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" еще не определился с главной целью на летнее трансферное окно.

Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщил, что руководство "горожан" рассматривает не только Флориана Вирца в качестве замены Кевину Де Брюйне. В их список на лето попал Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингема".

Отмечается, что новый спортивный директор "Ман Сити" Уго Виана, который начнет исполнять свои обязанности с июля этого года, будет заниматься поиском преемника для 33-летнего бельгийца, который недавно объявил о своем уходе из клуба.

25-летний Гиббс-Вайт проводит впечатляющий сезон в составе "лесников" в АПЛ, отметившись 5 голами и 9 ассистами в 27 матчах. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

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Флориан Виртц считается одним из лучших плеймейкеров Европы, который в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 13 ассистов в 39 матчах за леверкузенский "Байер" во всех турнирах. Его контракт тоже истекает летом 2027 года, и он еще не согласился его продлить. Мюнхенская "Бавария" внимательно наблюдает за его ситуацией.

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Байер (Леверкузен) Ноттингем Форест Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Флориан Виртц Морган Гиббс-Вайт
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.04.2025 в 18:30
А шо с Шапаренкой?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
08.04.2025 в 18:30
А шо с Шапаренкой?
Ответить
0
0

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