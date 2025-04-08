Защитник "Арсенала" рассказал, на какой позиции изначально играл.

Уильям Салиба вспомнил, как в своём первом клубе "Бонди" он играл на позиции нападающего.

"В первый раз я ударил по мячу именно там в "Бонди". Я провёл большую часть своей жизни в этом клубе, так что да, у меня там много хороших воспоминаний.

"Бонди" — это как моя жизнь. Это правда, что я начинал как нападающий. Честно говоря, с шести лет я был нападающим, форвардом или играл в полузащите", - вспомнил Салиба.