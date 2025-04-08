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Защитник Арсенала рассказал, на какой позиции изначально играл

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Но выбрал лучший вариант

Защитник Арсенала рассказал, на какой позиции изначально играл

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" рассказал, на какой позиции изначально играл.

Уильям Салиба вспомнил, как в своём первом клубе "Бонди" он играл на позиции нападающего.

"В первый раз я ударил по мячу именно там в "Бонди". Я провёл большую часть своей жизни в этом клубе, так что да, у меня там много хороших воспоминаний.

"Бонди" — это как моя жизнь. Это правда, что я начинал как нападающий. Честно говоря, с шести лет я был нападающим, форвардом или играл в полузащите", - вспомнил Салиба.

Но в другом клубе решили попробовать его в роли защитника.

"Когда мне было 14, я перешёл в другой клуб. Когда я пришёл туда, они знали, что я нападающий или полузащитник, но сказали, что я могу играть и на позиции центрального защитника.

Я играл там один или два раза и говорил: "Поставьте меня туда"", - рассказал Салиба.

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Во Франции Салиба играл за "Бонди", "Монтфермеил" и "Сент-Этьен".

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Арсенал (Лондон) Вильям Салиба
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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