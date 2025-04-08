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Гвардиола рассказал, почему использует Нунеша в роли защитника
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, почему использует Нунеша в роли защитника.
Наставник "горожан" объяснил, чего не хватает португальскому полузащитнику для игры на этой позиции.
"Я думаю, что он не подходит для игры в полузащите, потому что он недостаточно умён и сдержан, но у него невероятные навыки, и он многому учится", - сказал Гвардиола.
Испанский специалист отметил, что для защитника у футболиста есть необходимые данные и даже похвалил его после матча против "Манчестер Юнайтед".
"Он очень хорошо отбил два или три навеса, например, когда Бруну Фернандеш навесил на дальнюю штангу для Патрика Доргу.
У него есть внимание и физические данные, чтобы справиться с этим, так что он может играть на этой позиции и очень нам помогать", - заметил Гвардиола.
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Напомним, что Нунеш стал футболистом "Манчестер Сити" в сентябре 2023 года. Он сыграл за "горожан" в 33-х матчах, в которых забил 3 гола и оформил 8 голевых передач.
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