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Гвардиола рассказал, почему использует Нунеша в роли защитника

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Гвардиола рассказал, почему использует Нунеша в роли защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, почему использует Нунеша в роли защитника.

Наставник "горожан" объяснил, чего не хватает португальскому полузащитнику для игры на этой позиции.

"Я думаю, что он не подходит для игры в полузащите, потому что он недостаточно умён и сдержан, но у него невероятные навыки, и он многому учится", - сказал Гвардиола.

Испанский специалист отметил, что для защитника у футболиста есть необходимые данные и даже похвалил его после матча против "Манчестер Юнайтед".

"Он очень хорошо отбил два или три навеса, например, когда Бруну Фернандеш навесил на дальнюю штангу для Патрика Доргу.

У него есть внимание и физические данные, чтобы справиться с этим, так что он может играть на этой позиции и очень нам помогать", - заметил Гвардиола.

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Напомним, что Нунеш стал футболистом "Манчестер Сити" в сентябре 2023 года. Он сыграл за "горожан" в 33-х матчах, в которых забил 3 гола и оформил 8 голевых передач.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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