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Манчестер Юнайтед планирует продать пятикратного победителя Лиги чемпионов этим летом
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" планирует продать пятикратного победителя Лиги чемпионов этим летом
Согласно информации от журналиста Экрема Конура, этим летом "Манчестер Юнайтед" планирует продать Каземиро.
Ожидается, что "красные дьяволы" согласятся попрощаться с очень опытным бразильским полузащитником, если им поступит предложение в не менее 15 миллионов евро.
Летом 2022 года 33-летний Каземиро присоединился к "МЮ" из мадридского "Реала" за сумму в размере 60 миллионов фунтов стерлингов, которая могла вырасти до 70 миллионов за счет бонусов.
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В этом сезоне Каземиро принял участие в 34 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив три гола.
Авторитетный портал Transfermarkt на данный момент оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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