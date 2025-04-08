"Манчестер Юнайтед" планирует продать пятикратного победителя Лиги чемпионов этим летом

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, этим летом "Манчестер Юнайтед" планирует продать Каземиро.

Ожидается, что "красные дьяволы" согласятся попрощаться с очень опытным бразильским полузащитником, если им поступит предложение в не менее 15 миллионов евро.

Летом 2022 года 33-летний Каземиро присоединился к "МЮ" из мадридского "Реала" за сумму в размере 60 миллионов фунтов стерлингов, которая могла вырасти до 70 миллионов за счет бонусов.

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В этом сезоне Каземиро принял участие в 34 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив три гола.

Авторитетный портал Transfermarkt на данный момент оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.