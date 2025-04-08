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Звездный вингер Реала летом может покинуть команду

Англия

Об этом пишет Карлос Карпио

Звездный вингер Реала летом может покинуть команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть свой клуб в летнем трансферного окна.

Как сообщает Карлоса Карпио, существует вероятность того, что 24-летний футболист покинет "сливочных". Источники, близкие к клубу и самому игроку, сообщают о возможности такого развития событий, хотя окончательное решение еще не принято.

Отмечается, что некоторые представители испанского гранда считают, что чрезвычайно выгодное финансовое предложение из другого клуба может убедить Винисиуса сменить команду.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Carlos Carpio
Опубликовал: Екатерина Власова
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