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Полузащитник Ман Сити может продолжить карьеру в Турции
Клуб хочет подписать его
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" готовит амбициозный ход в летнее трансферное окно – турецкий клуб стремится подписать Илкая Гюндогана, который, вероятно, покинет "Манчестер Сити" после завершения сезона.
Стамбульцы рассматривают опытного хавбека как стратегическую возможность: его контракт подходит к концу, поэтому он может перейти свободным агентом. К тому же, Пеп Гвардиола больше не считает Гюндогана ключевым в своих планах на следующий сезон.
Гвардиола дал понять, что стремится обновить состав, особенно в центре поля: трансфер Нико Гонсалеса стал лишь первым шагом в перестройке. Так что интерес к Гюндогану со стороны "Галатасарая" не является неожиданностью. Кроме того, важную роль в этой потенциальной сделке могут сыграть турецкие корни Гюндогана – этот вариант всегда имел для него эмоциональное значение.
Добавим, что в этом сезоне на счету Гюндогана 2 гола и 3 ассиста в 42-х матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
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