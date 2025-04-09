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Полузащитник Ман Сити может продолжить карьеру в Турции

Англия

Клуб хочет подписать его 

Полузащитник Ман Сити может продолжить карьеру в Турции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Галатасарай" готовит амбициозный ход в летнее трансферное окно – турецкий клуб стремится подписать Илкая Гюндогана, который, вероятно, покинет "Манчестер Сити" после завершения сезона.

Стамбульцы рассматривают опытного хавбека как стратегическую возможность: его контракт подходит к концу, поэтому он может перейти свободным агентом. К тому же, Пеп Гвардиола больше не считает Гюндогана ключевым в своих планах на следующий сезон.

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Гвардиола дал понять, что стремится обновить состав, особенно в центре поля: трансфер Нико Гонсалеса стал лишь первым шагом в перестройке. Так что интерес к Гюндогану со стороны "Галатасарая" не является неожиданностью. Кроме того, важную роль в этой потенциальной сделке могут сыграть турецкие корни Гюндогана – этот вариант всегда имел для него эмоциональное значение.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гюндогана 2 гола и 3 ассиста в 42-х матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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Илкай Гюндоган Галатасарай (Стамбул) Манчестер Сити
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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