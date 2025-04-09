Тоттенхэм попытается подписать защитника Милана 

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Тоттенхэм" планирует подписать центрального защитника "Милана" Фикайо Томори этим летом.

Для "шпор" подписание нового центрбека является приоритетом после того, как травмы Кристиана Ромеро, Микки ван де Вена и Раду Дрегушина обнажили недостаток качественной глубины состава на этой позиции. К тому же Ромеро связывают с возможным переходом из "Тоттенхэма", тогда как запасной вариант Бен Дэвис, вероятно, покинет клуб на правах свободного агента после завершения контракта в ближайшие месяцы.

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Томори уже определенное время находится в поле зрения "Тоттенхэма". Клуб вел конкретные переговоры с "Миланом" по трансферу еще в январе, однако сделка в итоге не состоялась. Ожидается, что "шпоры" вновь попытаются подписать Томори этим летом, при этом предварительный ценник, установленный "Миланом" (от 35 до 40 миллионов евро) будет снижен до около 30 миллионов.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 2 ассиста в 26 матчах за "Милан" во всех турнирах.