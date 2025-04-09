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Два топ-клуба АПЛ следят за вратарем Ромы
Одноклубник Довбика может переехать в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine
Два английских топ-клуба следят за вратарем "Ромы".
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Экрема Конура, лондонский "Челси" и "Манчестер Сити" очень внимательно наблюдают за 25-летним голкипером "джалоросси" Миле Свиларом.
Отмечается, что оба клуба рассматривают потенциальную сделку о его трансфере в преддверии лета. Футболист сборной Сербии прекрасно зарекомендовал себя в чемпионате Италии, но неизвестно, останется ли он в "Роме" надолго.
Ранее Свилар подтвердил факт обсуждений нового контракта с клубом до лета 2029 года. Его нынешнее соглашение с "Ромой" рассчитано до конца июня 2027 года.
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В этом сезоне Миле Свилар провел 15 "сухих" матчей в 44 поединках за "Рому" во всех турнирах. Согласно данным от сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.
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