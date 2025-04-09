Два топ-клуба АПЛ следят за вратарем Ромы

Два английских топ-клуба следят за вратарем "Ромы".

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Экрема Конура, лондонский "Челси" и "Манчестер Сити" очень внимательно наблюдают за 25-летним голкипером "джалоросси" Миле Свиларом.

Отмечается, что оба клуба рассматривают потенциальную сделку о его трансфере в преддверии лета. Футболист сборной Сербии прекрасно зарекомендовал себя в чемпионате Италии, но неизвестно, останется ли он в "Роме" надолго.

Ранее Свилар подтвердил факт обсуждений нового контракта с клубом до лета 2029 года. Его нынешнее соглашение с "Ромой" рассчитано до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Миле Свилар провел 15 "сухих" матчей в 44 поединках за "Рому" во всех турнирах. Согласно данным от сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.