Экс-хавбек Манчестер Юнайтед назвал Андре Онана одним из худших вратарей за всю историю клуба

Перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич, который сейчас играет за французскую команду и имел опыт игры в Англии в составе «красных дьяволов», назвал Андре Онана одним из худших вратарей в истории этого клуба.

"Онана сказал, что "Манчестер Юнайтед" лучше "Лиона"? Когда ты являешься одним из худших вратарей за всю историю "Манчестер Юнайтед", учитывая статистику, тебе нужно быть осторожнее с тем, о чем говоришь. Другое дело, если бы это сказал Эдвин Ван дер Сар, Петер Шмейхель или Давид Де Хеа, но не Онана..."

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 10-го апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.