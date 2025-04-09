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Экс-хавбек Манчестер Юнайтед назвал Андре Онана одним из худших вратарей за всю историю клуба
Опытный футболист отреагировал на слова голкипера перед матчем в Лиге Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич, который сейчас играет за французскую команду и имел опыт игры в Англии в составе «красных дьяволов», назвал Андре Онана одним из худших вратарей в истории этого клуба.
"Онана сказал, что "Манчестер Юнайтед" лучше "Лиона"? Когда ты являешься одним из худших вратарей за всю историю "Манчестер Юнайтед", учитывая статистику, тебе нужно быть осторожнее с тем, о чем говоришь.
Другое дело, если бы это сказал Эдвин Ван дер Сар, Петер Шмейхель или Давид Де Хеа, но не Онана..."
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Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 10-го апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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