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Экс-хавбек Манчестер Юнайтед назвал Андре Онана одним из худших вратарей за всю историю клуба

Англия

Опытный футболист отреагировал на слова голкипера перед матчем в Лиге Европы

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед назвал Андре Онана одним из худших вратарей за всю историю клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич, который сейчас играет за французскую команду и имел опыт игры в Англии в составе «красных дьяволов», назвал Андре Онана одним из худших вратарей в истории этого клуба.

"Онана сказал, что "Манчестер Юнайтед" лучше "Лиона"? Когда ты являешься одним из худших вратарей за всю историю "Манчестер Юнайтед", учитывая статистику, тебе нужно быть осторожнее с тем, о чем говоришь.

Другое дело, если бы это сказал Эдвин Ван дер Сар, Петер Шмейхель или Давид Де Хеа, но не Онана..."

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Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 10-го апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Лион Неманья Матич Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
Olympique Lyonnais
Опубликовал: Андрей Журба
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