Челси хочет подписать звездного нападающего мадридского Реала 

"Челси" имеет большие амбиции на ближайший летний трансферный период – клуб хочет сделать Родриго Гоэса из "Реала" своим главным подписанием и готов выложить за него 120 миллионов евро. Лондонский клуб видит в бразильце того лидера атаки, в котором нуждается для перезапуска проекта.

Растущая конкуренция в атаке "сливочных" с Винисиусом и Килианом Мбаппе привела к тому, что роль Родриго в команде стала нестабильной. И именно этим в "Челси" хотят воспользоваться, предложив игроку гарантированное лидерство и персонализированный план развития.

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Нападающий имеет действующий контракт с "Реалом" до 2028 года, но "синие" верят, что солидное финансовое предложение, как клубу, так и самому игроку, может открыть двери для одного из самых громких трансферов лета.

Добавим, что в этом сезоне на счету Родриго 13 голов и 10 ассистов в 45 матчах за "Реал" во всех турнирах.