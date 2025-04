Лидер "Борнмута" больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

На официальном сайте "вишен" говорится о том, что Райан Кристи прошел успешную хирургическую процедуру после травмы паха, которая мешала ему на протяжении всего сезона.

Известно, что 30-летний шотландский полузащитник вскоре вернется в новый клубный центр, чтобы начать процесс реабилитации. Точный срок отсутствия футболиста пока в клубе не называют.

We can confirm that Ryan Christie has undergone a successful surgical procedure following an injury he has been monitoring this season.



