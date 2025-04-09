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Лидер Борнмута больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Англия

Футболист был вынужден перенести операцию

Лидер Борнмута больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Борнмута" больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

На официальном сайте "вишен" говорится о том, что Райан Кристи прошел успешную хирургическую процедуру после травмы паха, которая мешала ему на протяжении всего сезона.

Известно, что 30-летний шотландский полузащитник вскоре вернется в новый клубный центр, чтобы начать процесс реабилитации. Точный срок отсутствия футболиста пока в клубе не называют.

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В этом сезоне Райан Кристи провел 32 матча за "Борнмут" во всех турнирах, забив два гола и отдав три ассиста.

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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Андрей Журба
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