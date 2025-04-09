Манчестер Сити отложил повышение цен на билеты из-за возмущения болельщиков

"Манчестер Сити" заморозил цены на сезонные абонементы и билеты на матчи в сезоне 2025/26. Это решение было принято после переговоров с консультативным советом болельщиков клуба "City Matters".

Напомним, что некоторые представители "City Matters" в марте объявили забастовку из-за отсутствия диалога с клубом по ценам на сезонные абонементы. Этому предшествовало открытое письмо к председателю правления клуба от семи известных групп болельщиков, которые выразили обеспокоенность по поводу повышения цен на билеты и риска вытеснения местных фанатов.

"Клуб хотел бы поблагодарить представителей City Matters за предоставленные комментарии по различным вопросам, связанным с продажей билетов, а также за то, что они поделились широким спектром мнений болельщиков, которых они представляют", - говорится в заявлении "Манчестер Сити".