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Манчестер Сити отложил повышение цен на билеты из-за возмущения болельщиков
Ман Сити заморозил цены на билеты и абонементы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" заморозил цены на сезонные абонементы и билеты на матчи в сезоне 2025/26. Это решение было принято после переговоров с консультативным советом болельщиков клуба "City Matters".
Напомним, что некоторые представители "City Matters" в марте объявили забастовку из-за отсутствия диалога с клубом по ценам на сезонные абонементы. Этому предшествовало открытое письмо к председателю правления клуба от семи известных групп болельщиков, которые выразили обеспокоенность по поводу повышения цен на билеты и риска вытеснения местных фанатов.
"Клуб хотел бы поблагодарить представителей City Matters за предоставленные комментарии по различным вопросам, связанным с продажей билетов, а также за то, что они поделились широким спектром мнений болельщиков, которых они представляют", - говорится в заявлении "Манчестер Сити".
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