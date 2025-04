Ключевой полузащитник "Манчестер Юнайтед" вернулся к тренировкам после длительной травмы.

19-летний Кобби Майну, который отсутствовал в течение двух месяцев из-за мышечного повреждения, тренировался вместе с командой накануне четвертьфинального матча в Лиге Европы против "Лиона". Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим добавил его в заявку на игру, поэтому англичанин также отправится во Францию.

