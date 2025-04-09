Ключевой полузащитник "Манчестер Юнайтед" вернулся к тренировкам после длительной травмы.

19-летний Кобби Майну, который отсутствовал в течение двух месяцев из-за мышечного повреждения, тренировался вместе с командой накануне четвертьфинального матча в Лиге Европы против "Лиона". Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим добавил его в заявку на игру, поэтому англичанин также отправится во Францию.

"Кобби Майну тренируется с нами, однако мы хотим быть очень осторожными с нашими игроками, однако, возможно, он сможет помочь нашей команде уже в следующем матче", — сказал Аморим.

ℹ️ Get the lowdown on who trained ahead of today's flight to Lyon ????#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 9, 2025

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Добавим, что в текущем сезоне Кобби Майну принял участие в 25 матчах на клубном уровне, отметившись одним голом и одной результативной передачей.