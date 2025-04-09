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"Я хотя бы выигрывал трофеи в большом клубе". Онана ответил на критику от Матича

Англия

Второй раунд баттла между футболистами

"Я хотя бы выигрывал трофеи в большом клубе". Онана ответил на критику от Матича

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана ответил на критику от Неманьи Матича о том, что он является одним из худших голкиперов в истории клуба.

"Я бы никогда не стал презирать другой клуб. Мы знаем, что завтра будет сложный матч против сильного соперника. Мы сфокусированы на подготовке к этой игре, чтобы заставить наших болельщиков гордиться нами. По крайней мере, я могу сказать, что выигрывал трофеи с крупнейшим клубом мира. Некоторые не могут похвастаться подобным".

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Отметим, что Неманья Матич трижды выигрывал чемпионат Англии в составе "Челси", а также становился обладателем Кубка лиги и Кубка Англии с "синими".

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Источник:
Andre Onana
Опубликовал: Андрей Журба
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