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Арсенал собирается вознаградить талантов из академии новыми контрактами
Они стали важной частью команды Микеля Артеты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" намерен вознаградить талантов из академии новыми контрактами.
Согласно информации от авторитетного журналиста Сами Мокбеля из издания BBC, руководство "канониров" ведет переговоры с 18-летними Итаном Нванери и Майлзом Льюисом-Скелли, которые играют важную роль в команде Микеля Артеты в этом сезоне. Новому спортивному директору клуба Андреа Берте поручено заниматься этой задачей.
Отмечается, что "Арсенал" еще не отправил официальные предложения футболистам, но известно, что они связались с их представителями для дальнейших обсуждений в ближайшее время. Они станут ключевыми игроками в будущем.
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В этом сезоне Итан Нванери забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 31 матче за "Арсенал" во всех турнирах. Майлз Льюис-Скелли отметился одним голом и тремя результативными передачами в 32 матчах на клубном уровне.
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