Арсенал собирается вознаградить талантов из академии новыми контрактами

Лондонский "Арсенал" намерен вознаградить талантов из академии новыми контрактами.

Согласно информации от авторитетного журналиста Сами Мокбеля из издания BBC, руководство "канониров" ведет переговоры с 18-летними Итаном Нванери и Майлзом Льюисом-Скелли, которые играют важную роль в команде Микеля Артеты в этом сезоне. Новому спортивному директору клуба Андреа Берте поручено заниматься этой задачей.

Отмечается, что "Арсенал" еще не отправил официальные предложения футболистам, но известно, что они связались с их представителями для дальнейших обсуждений в ближайшее время. Они станут ключевыми игроками в будущем.

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В этом сезоне Итан Нванери забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 31 матче за "Арсенал" во всех турнирах. Майлз Льюис-Скелли отметился одним голом и тремя результативными передачами в 32 матчах на клубном уровне.