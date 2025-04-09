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Раскрыты детали контракта перспективного нападающего, за которым следят топ-клубы АПЛ

Англия

Футболист может достаться кому-то по сниженной цене этим летом

Раскрыты детали контракта перспективного нападающего, за которым следят топ-клубы АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Раскрыты детали контракта перспективного нападающего, за которым следят несколько топ-клубов АПЛ.

Как сообщил журналист Джейкоб Стейнберг из издания The Guardian, клаусула Лиама Делапа из "Ипсвича" этим летом может снизиться до 30 миллионов фунтов стерлингов, если "трактористы" не сохранят место в АПЛ на следующий сезон.

Отмечается, что "Манчестер Сити" получит 20% от продажи своего воспитанника. Также они могут воспользоваться опцией обратного выкупа 22-летнего англичанина, однако такой шаг считается маловероятным из-за достаточного количества игроков атаки в команде Пепа Гвардиолы. Однако "Манчестер Юнайтед" и "Челси" будут бороться за подписание Делапа этим летом. "Ньюкасл" и "Ливерпуль" тоже проявляют интерес к перспективному форварду.

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Сейчас "Ипсвич" находится в зоне вылета с 20 очками после 31-го тура в АПЛ, занимая 17-е место в турнирной таблице.

В этом сезоне Лиам Делап забил 12 голов и отдал два ассиста в 30 матчах за "Ипсвич" в чемпионате Англии.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Андрей Журба
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