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Юрген Клопп в конце мая вернётся в Ливерпуль. Известна цель визита

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Юрген Клопп в конце мая вернётся в Ливерпуль. Известна цель визита

Getty Images / Global Images Ukraine

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Юрген Клопп в конце мая вернётся в "Ливерпуль".

23 мая в Ливерпульском соборе состоится благотворительный бал LFC Foundation. Немецкий экс-тренер выступит в качестве приглашённого оратора.

"Все знают, как сильно я люблю работу фонда LFC. Мне не терпится присоединиться к ним, чтобы отпраздновать эту работу и помочь собрать важные средства, чтобы они могли продолжать делать то невероятное, что они делают", - сказал Клопп.

Журналист The Athletic Джеймс Пирс сообщил, что тренер "Ливерпуля" Арне Слот пригласил Клоппа на "Энфилд" на последний матч команды в сезоне. Немецкий специалист пока не ответил.

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Напомним, что Юрген Клопп в мае 2024 года ушёл из "Ливерпуля". В январе 2025 года он стал главой отдела международного футбола в Red Bull.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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