Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрген Клопп в конце мая вернётся в Ливерпуль. Известна цель визита
Ему здесь всегда рады
Getty Images / Global Images Ukraine
Юрген Клопп в конце мая вернётся в "Ливерпуль".
23 мая в Ливерпульском соборе состоится благотворительный бал LFC Foundation. Немецкий экс-тренер выступит в качестве приглашённого оратора.
"Все знают, как сильно я люблю работу фонда LFC. Мне не терпится присоединиться к ним, чтобы отпраздновать эту работу и помочь собрать важные средства, чтобы они могли продолжать делать то невероятное, что они делают", - сказал Клопп.
Журналист The Athletic Джеймс Пирс сообщил, что тренер "Ливерпуля" Арне Слот пригласил Клоппа на "Энфилд" на последний матч команды в сезоне. Немецкий специалист пока не ответил.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Юрген Клопп в мае 2024 года ушёл из "Ливерпуля". В январе 2025 года он стал главой отдела международного футбола в Red Bull.
Популярное сейчас
- Украина уничтожила дроном российский бомбардировщик Ту-22М3 - Сырский
- Наступление РФ на две области уже фактически началось - Сырский
- "Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов
- Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty