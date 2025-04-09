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Позитивные новости для Ливерпуля. Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего клуба
Есть надежда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего "Ливерпуля".
По информации Фабрицио Романо, Мохамед Салах близок к продлению контракта с "Ливерпулем", соглашение находится на финальной стадии.
Также в клубе есть уверенность, что скоро то же самое случится с капитаном клуба Вирджилом ван Дейком. Наблюдается положительный прогресс.
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В этом сезоне Мохамед Салах сыграл 45 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 32 гола и выполнил 22 голевые передачи.
Напомним, что контракты Салаха и Ван Дейка действительны до конца сезона.
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