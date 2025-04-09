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Позитивные новости для Ливерпуля. Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего клуба

Англия
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Позитивные новости для Ливерпуля. Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего "Ливерпуля".

По информации Фабрицио Романо, Мохамед Салах близок к продлению контракта с "Ливерпулем", соглашение находится на финальной стадии.

Также в клубе есть уверенность, что скоро то же самое случится с капитаном клуба Вирджилом ван Дейком. Наблюдается положительный прогресс.

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В этом сезоне Мохамед Салах сыграл 45 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 32 гола и выполнил 22 голевые передачи.

Напомним, что контракты Салаха и Ван Дейка действительны до конца сезона.

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Ливерпуль Мохамед Салах Вирджил ван Дейк
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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