Позитивные новости для Ливерпуля. Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего клуба

Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего "Ливерпуля".

По информации Фабрицио Романо, Мохамед Салах близок к продлению контракта с "Ливерпулем", соглашение находится на финальной стадии.

Также в клубе есть уверенность, что скоро то же самое случится с капитаном клуба Вирджилом ван Дейком. Наблюдается положительный прогресс.

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В этом сезоне Мохамед Салах сыграл 45 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 32 гола и выполнил 22 голевые передачи.

Напомним, что контракты Салаха и Ван Дейка действительны до конца сезона.