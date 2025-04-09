Во втором дивизионе Англии судья отменил за два месяца три чистых гола одному из лидеров турнирной таблицы.

В Чемпионшипе арбитр Даррен Уильямс лишил "Лидс" трёх голов. В каждом из них он увидел офсайд, хотя его там не было. Впервые это случилось в матче против "Ковентри" 5 февраля, затем против "Миллуолла" 12 марта и против "Мидлсбро" 8 апреля.

"Лидс", несмотря на ошибки лайнсмена, все матчи выиграл.

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На данный момент команда лидирует в Чемпионшипе, набрав 85 очков и опережает "Бёрнли" по лучшей разнице мячей.