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Кристал Пэлас подписал долгосрочный контракт с 18-летним защитником
Официально
Crystal Palace F.C.
"Кристал Пэлас" объявил о продлении контракта с перспективным 18-летним английским правым защитником Калебом Кпорой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.
Калеб Кпора является воспитанником академии "Кристал Пэлас". Несмотря на юный возраст, он уже успел провести 4 матча за первую команду "орлов".
One of our own.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 9, 2025
We are delighted to announce that Caleb Kporha has signed a new long-term contract with the club ❤️????#CPFC
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