Кристал Пэлас подписал долгосрочный контракт с 18-летним защитником

"Кристал Пэлас" объявил о продлении контракта с перспективным 18-летним английским правым защитником Калебом Кпорой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

Калеб Кпора является воспитанником академии "Кристал Пэлас". Несмотря на юный возраст, он уже успел провести 4 матча за первую команду "орлов".

