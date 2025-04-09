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Кристал Пэлас подписал долгосрочный контракт с 18-летним защитником

Англия

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Кристал Пэлас подписал долгосрочный контракт с 18-летним защитником

Crystal Palace F.C.

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кристал Пэлас" объявил о продлении контракта с перспективным 18-летним английским правым защитником Калебом Кпорой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

Калеб Кпора является воспитанником академии "Кристал Пэлас". Несмотря на юный возраст, он уже успел провести 4 матча за первую команду "орлов".

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