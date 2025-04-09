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Реал Мадрид уверен в подписании звезды Ливерпуля

Англия

Трент Александер-Арнольд может перейти в Ла Лигу

Реал Мадрид уверен в подписании звезды Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд близок к переходу в мадридский "Реал".

По информации Sky Sports, испанский гранд уверен в подписании 26-летнего англичанина на правах свободного агента, поскольку его контракт с "красными" завершается уже этим летом.

По данным источника, сейчас стороны активно обсуждают детали будущей сделки.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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