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Реал Мадрид уверен в подписании звезды Ливерпуля
Трент Александер-Арнольд может перейти в Ла Лигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд близок к переходу в мадридский "Реал".
По информации Sky Sports, испанский гранд уверен в подписании 26-летнего англичанина на правах свободного агента, поскольку его контракт с "красными" завершается уже этим летом.
По данным источника, сейчас стороны активно обсуждают детали будущей сделки.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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