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После 20 лет работы. Арбитр АПЛ отсудит свой последний поединок

Англия

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После 20 лет работы. Арбитр АПЛ отсудит свой последний поединок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арбитр АПЛ отсудит свой последний поединок в чемпионате.

Помощник судьи Даррен Кэнн обслужит матч "Манчестер Сити" против "Кристал Пэлас". После этого он повесит бутсы на гвоздь.

Судья обслуживает матчи АПЛ с 2005 года. Субботний матч станет для него 579-м. Это рекорд среди всех арбитров за всю историю соревнований.

Арбитр работал в бригадах, обслуживавших финал чемпионата мира по футболу ФИФА между Испанией и Нидерландами, а также финал Лиги чемпионов УЕФА между миланским "Интером" и мюнхенской "Баварией" (оба матча состоялись в 2010 году).

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Матч между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэласом" состоится в субботу 12 апреля и начнётся в 14:30 по киевскому времени.

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Английская Премьер-лига АПЛ
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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