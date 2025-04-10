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Известный инсайдер раскрыл трансферные планы Манчестер Сити на лето
Известно, кого в следующем сезоне хочет видеть в команде Пеп Гвардиола
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер раскрыл трансферные планы "Манчестер Сити" на лето.
Согласно эксклюзивной информации от Фабрицио Романо для сайта GiveMeSport, руководство "горожан" собирается подписать в летнее трансферное окно нового правого защитника, поскольку Кайл Уокер покинет клуб независимо от того, захочет ли "Милан" оформить полноценный трансфер 34-летнего англичанина.
Отмечается, что в их списке целей сейчас находится 22-летний Дестини Удоджи из "Тоттенхэма". Даже несмотря на то, что футболист сборной Италии является левым защитником, он способен играть на обоих флангах. Также они внимательно наблюдают за еще одним итальянцем — 25-летним Андреа Камбьязо из "Ювентуса".
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Напомним, что на данный момент "Манчестер Сити" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка после 31-го тура в чемпионате Англии.
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