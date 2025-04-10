Известный инсайдер раскрыл трансферные планы Манчестер Сити на лето

Авторитетный инсайдер раскрыл трансферные планы "Манчестер Сити" на лето.

Согласно эксклюзивной информации от Фабрицио Романо для сайта GiveMeSport, руководство "горожан" собирается подписать в летнее трансферное окно нового правого защитника, поскольку Кайл Уокер покинет клуб независимо от того, захочет ли "Милан" оформить полноценный трансфер 34-летнего англичанина.

Отмечается, что в их списке целей сейчас находится 22-летний Дестини Удоджи из "Тоттенхэма". Даже несмотря на то, что футболист сборной Италии является левым защитником, он способен играть на обоих флангах. Также они внимательно наблюдают за еще одним итальянцем — 25-летним Андреа Камбьязо из "Ювентуса".

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Напомним, что на данный момент "Манчестер Сити" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка после 31-го тура в чемпионате Англии.