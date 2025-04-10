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Ливерпуль определил двух форвардов, которые могут усилить команду летом
Как альтернатива главной цели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что Мохамед Салах близок к подписанию нового двухлетнего контракта с клубом, "Ливерпуль" готовится к летнему трансферному окну с намерением серьезно усилить атакующую линию,
Как сообщает GiveMeSport, шведский нападающий "Ньюкасла" Александер Исак остается приоритетной целью для "красных". Но клуб имеет запасные варианты, если сделка сорвется. В шортлисте – Жоао Педру из "Брайтона" и Уго Экитике из "Айнтрахта". Оба игрока тщательно изучались скаутами клуба.
Педру проводит достойный сезон в АПЛ – 8 голов и 6 ассистов в 25 матчах. В целом же за "Брайтон" он записал на свой счет 28 голов и 10 ассистов в 68 играх. Тогда как Экитике стал открытием сезона в Бундеслиге – 19 голов и 8 ассистов в 40 матчах за "Айнтрахт", всего же – 23 гола и 10 результативных передач в 56 играх.
Добавим, что сейчас "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 73 очками.
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