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Отметил ценность. Эксперт Sky Sports отреагировал на возможное продление контракта капитана Ливерпуля

Англия
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Аргументировал своё мнение

Отметил ценность. Эксперт Sky Sports отреагировал на возможное продление контракта капитана Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Sports Гари Невилл отреагировал на возможное продление контракта капитана "Ливерпуля".

По словам Невилла, Ван Дейк – ключевой футболист команды и при подписании контракта давление на клуб немного снизится.

"Вратарь и он сам — основа того, чего они достигли в этом сезоне. Салах великолепен, Трент фантастичен, но я считаю, что Ван Дейк — самый важный игрок.

Если он подпишет контракт, я думаю, что давление на "Ливерпуль" немного снизится, потому что они не потеряли сразу трёх игроков", - заявил Невилл.

Напомним, что у Вирджила Ван Дейка контракт заканчивается в конце сезона. Также контракты истекают у защитника Трента Александера-Арнольда и нападающего Мохамеда Салаха.

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К слову, авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом Мохамеда Салаха.

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Гари Невилл Вирджил ван Дейк
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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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