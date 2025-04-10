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Отметил ценность. Эксперт Sky Sports отреагировал на возможное продление контракта капитана Ливерпуля
Аргументировал своё мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Sports Гари Невилл отреагировал на возможное продление контракта капитана "Ливерпуля".
По словам Невилла, Ван Дейк – ключевой футболист команды и при подписании контракта давление на клуб немного снизится.
"Вратарь и он сам — основа того, чего они достигли в этом сезоне. Салах великолепен, Трент фантастичен, но я считаю, что Ван Дейк — самый важный игрок.
Если он подпишет контракт, я думаю, что давление на "Ливерпуль" немного снизится, потому что они не потеряли сразу трёх игроков", - заявил Невилл.
Напомним, что у Вирджила Ван Дейка контракт заканчивается в конце сезона. Также контракты истекают у защитника Трента Александера-Арнольда и нападающего Мохамеда Салаха.
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К слову, авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом Мохамеда Салаха.
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