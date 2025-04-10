  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал заинтересован в трансфере звезды Милана 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал заинтересован в трансфере звезды Милана 

Англия

Вингер, вероятно, сменит клуб этим летом

Арсенал заинтересован в трансфере звезды Милана 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Арсенал" обратил внимание на Рафаэля Леау как на одного из приоритетных кандидатов для усиления атаки перед следующим сезоном.

Португальский нападающий "Милана", вокруг будущего которого продолжаются споры, рассматривается как звездное подписание, которое "канониры" хотят осуществить, чтобы сделать решающий шаг в рамках своего амбициозного проекта под руководством Микеля Артеты.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако трансфер будет непростым. "Милан" не собирается легко с ним расставаться. Несмотря на это, "Арсенал" не исключает возможности сделать шаг навстречу сделке, если сможет освободить зарплатную ведомость и получить прибыль от стратегических продаж. Интерес к Леау продиктован потребностью добавить взрывчатости и креатива на флангах.

Добавим, что в этом сезоне на счету Леау 10 голов и 9 ассистов в 43 матчах за "Милан" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Вслед за Кевином Де Брюйне. Еще одна легенда Манчестер Сити покинет клуб в конце этого сезона
yellow-arrow
Тоттенхэм нашел замену для Анге Постекоглу в другом лондонском клубе
yellow-arrow
Забарный продолжает оставаться в сфере интересов топ-клуба АПЛ
Арсенал (Лондон) Милан Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости