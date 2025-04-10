"Тоттенхэм" нашел замену для Анге Постекоглу в другом лондонском клубе.

Как сообщает известный ресурс FourFourTwo со ссылкой на Bild, руководство "шпор" уже начало процесс переговоров с представителями Оливера Гласнера, который сейчас возглавляет "Кристал Пэлас". Ранее появлялась информация о том, что "РБ Лейпциг" тоже рассматривает Гласнера в качестве следующего менеджера своей команды, но 50-летний австриец не впечатлил Юргена Клоппа, который является руководителем системы футбольных клубов "Red Bull".

Напомним, что Андони Ираолу, наставника "Борнмута", активно сватали в "Тоттенхэм" на следующий сезон, а одним из альтернативных вариантов для "шпор" является Марку Силва из "Фулхэма" в случае увольнения Анге Постекоглу.

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Что интересно, "Фулхэм" (8 место) и "Кристал Пэлас" (11 место), находятся выше в турнирной таблице АПЛ, чем "Тоттенхэм", который занимает 14-ю позицию с 37 очками после 31-го сыгранного тура в чемпионате Англии.