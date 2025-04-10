  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм нашел замену для Анге Постекоглу в другом лондонском клубе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм нашел замену для Анге Постекоглу в другом лондонском клубе

Англия

Специалист прекрасно зарекомендовал себя в Англии в текущем сезоне

Тоттенхэм нашел замену для Анге Постекоглу в другом лондонском клубе

Getty Images / Global Images Ukraine.

Новина українською

"Тоттенхэм" нашел замену для Анге Постекоглу в другом лондонском клубе.

Как сообщает известный ресурс FourFourTwo со ссылкой на Bild, руководство "шпор" уже начало процесс переговоров с представителями Оливера Гласнера, который сейчас возглавляет "Кристал Пэлас". Ранее появлялась информация о том, что "РБ Лейпциг" тоже рассматривает Гласнера в качестве следующего менеджера своей команды, но 50-летний австриец не впечатлил Юргена Клоппа, который является руководителем системы футбольных клубов "Red Bull".

Напомним, что Андони Ираолу, наставника "Борнмута", активно сватали в "Тоттенхэм" на следующий сезон, а одним из альтернативных вариантов для "шпор" является Марку Силва из "Фулхэма" в случае увольнения Анге Постекоглу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Что интересно, "Фулхэм" (8 место) и "Кристал Пэлас" (11 место), находятся выше в турнирной таблице АПЛ, чем "Тоттенхэм", который занимает 14-ю позицию с 37 очками после 31-го сыгранного тура в чемпионате Англии.

Читайте такжеСтало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
По теме
yellow-arrow
Вслед за Кевином Де Брюйне. Еще одна легенда Манчестер Сити покинет клуб в конце этого сезона
yellow-arrow
Забарный продолжает оставаться в сфере интересов топ-клуба АПЛ
yellow-arrow
Арсенал заинтересован в трансфере звезды Милана 
Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости