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Вслед за Кевином Де Брюйне. Еще одна легенда Манчестер Сити покинет клуб в конце этого сезона

Англия

Решение было принято клубом

Вслед за Кевином Де Брюйне. Еще одна легенда Манчестер Сити покинет клуб в конце этого сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер покинет команду по завершении этого сезона, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В клубе уже начали искать замену для 34-летнего англичанина.

Как известно, в январе этого года Уокер присоединился к "Милану" на правах аренды до конца сезона, а "россонери" имеют опцию выкупа опытного футболиста. Независимо от того, захочет ли итальянский клуб оформить полноценный переход Уокера, его время в "Манчестер Сити" подошло к концу, поскольку "горожане" планируют подписать нового крайнего правого защитника.

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Напомним, что Кайл Уокер перешел в "Манчестер Сити» летом 2017 года из "Тоттенхэма" за более 50 миллионов евро.

За это время англичанин провел 319 матчей за клуб во всех турнирах, завоевав 17 трофеев, в том числе требл в сезоне 2022/23.

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Кайл Уокер Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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