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Ливерпуль и Челси поспорят за звезду Боруссии Дортмунд
Нападающий хочет покинуть клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" и "Челси" могут получить серьезное трансферное преимущество, ведь вингер "Боруссии Д" Джейми Байно-Гиттенс сообщил клубу, что хочет покинуть команду этим летом.
Молодой англичанин уже успел проявить себя в Бундеслиге, хоть в последнее время и переживает спад формы. Ожидается, что Гиттенс покинет "Боруссию" летом, а интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и "Челси" был подтвержден еще раньше.
Гиттенс идеально вписывается в трансферную стратегию "Челси", который под нынешним руководством активно инвестирует в молодые таланты. В 20 лет он имеет потенциал сразу усилить команду и впоследствии стать стабильным игроком основы. В "Ливерпуле" же ситуация сложнее – Арне Слот имеет в своем распоряжении Салаха, Диаса, Гакпо и Жоту. Поэтому Гиттенсу будет трудно рассчитывать на регулярную игровую практику, если только кто-то из лидеров не покинет клуб в ближайшее время.
Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 12 голов и 4 ассиста в 43 матчах за "Боруссию" во всех турниров этого сезона.
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