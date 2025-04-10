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Ливерпуль и Челси поспорят за звезду Боруссии Дортмунд 

Англия

Нападающий хочет покинуть клуб

Ливерпуль и Челси поспорят за звезду Боруссии Дортмунд 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" и "Челси" могут получить серьезное трансферное преимущество, ведь вингер "Боруссии Д" Джейми Байно-Гиттенс сообщил клубу, что хочет покинуть команду этим летом.

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Молодой англичанин уже успел проявить себя в Бундеслиге, хоть в последнее время и переживает спад формы. Ожидается, что Гиттенс покинет "Боруссию" летом, а интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и "Челси" был подтвержден еще раньше.

Гиттенс идеально вписывается в трансферную стратегию "Челси", который под нынешним руководством активно инвестирует в молодые таланты. В 20 лет он имеет потенциал сразу усилить команду и впоследствии стать стабильным игроком основы. В "Ливерпуле" же ситуация сложнее – Арне Слот имеет в своем распоряжении Салаха, Диаса, Гакпо и Жоту. Поэтому Гиттенсу будет трудно рассчитывать на регулярную игровую практику, если только кто-то из лидеров не покинет клуб в ближайшее время.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 12 голов и 4 ассиста в 43 матчах за "Боруссию" во всех турниров этого сезона.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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