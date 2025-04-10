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Вознаграждение за разгром Реала? Арсенал продлил контракты с тренерским штабом Артета
Помощники испанского наставника добросовестно выполняют свои обязанности в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" продлил сотрудничество со всеми членам тренерского штаба Микеля Артеты.
Как сообщил журналист Саймон Коллинз из издания The Standard, руководство "канониров" договорилось о новых соглашениях с пятью специалистами. Свои контракты с клубом продлили Альберт Стейвенберг, Карлос Куэста, Мигель Молина, Иньяки Канья и Николя Жовер. Известно, что все они останутся в команде вместе с Артетой до конца июня 2027 года.
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что "Арсенал" собирается предложить новые контракты для Итана Нванери и Майлза Льюиса-Скелли.
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Сейчас "Арсенал" продолжает борьбу с "Реалом" за выход в полуфинал Лиги чемпионов, а также попытается создать интригу в АПЛ, где "Ливерпуль" лидирует с отрывом от "канониров" в 11 очков за 7 туров до конца чемпионата.
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