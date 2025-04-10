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Принц Уильям назвал желаемого исполнителя штрафных в сборной Англии
Футболист себя показал
Getty Images_
Принц Уильям назвал желаемого исполнителя штрафных в сборной Англии.
Наследник престола сообщил, что хотел бы видеть Деклана Райса основным исполнителем штрафных ударов в сборной "Трёх львов". Он ждёт, что футболист сделает это в национальной сборной.
"Невероятно… Я никогда в жизни не видел, чтобы Деклан так исполнял штрафной удар. Какая пара потрясающих штрафных ударов. Какая игра "Арсенала", это был невероятный матч. Я с нетерпением жду, что Деклан сможет сделать для сборной Англии.
Я думаю, что если он сможет сделать это сейчас, то станет основным нападающим сборной Англии, и это действительно здорово", - сказал Уильям в интервью TNT Sports.
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Напомним, что Деклан Райс забил со штрафного два гола "Реалу" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
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