Принц Уильям назвал желаемого исполнителя штрафных в сборной Англии.

Наследник престола сообщил, что хотел бы видеть Деклана Райса основным исполнителем штрафных ударов в сборной "Трёх львов". Он ждёт, что футболист сделает это в национальной сборной.

"Невероятно… Я никогда в жизни не видел, чтобы Деклан так исполнял штрафной удар. Какая пара потрясающих штрафных ударов. Какая игра "Арсенала", это был невероятный матч. Я с нетерпением жду, что Деклан сможет сделать для сборной Англии.

Я думаю, что если он сможет сделать это сейчас, то станет основным нападающим сборной Англии, и это действительно здорово", - сказал Уильям в интервью TNT Sports.