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Принц Уильям назвал желаемого исполнителя штрафных в сборной Англии

Англия

Футболист себя показал

Принц Уильям назвал желаемого исполнителя штрафных в сборной Англии

Getty Images_

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Принц Уильям назвал желаемого исполнителя штрафных в сборной Англии.

Наследник престола сообщил, что хотел бы видеть Деклана Райса основным исполнителем штрафных ударов в сборной "Трёх львов". Он ждёт, что футболист сделает это в национальной сборной.

"Невероятно… Я никогда в жизни не видел, чтобы Деклан так исполнял штрафной удар. Какая пара потрясающих штрафных ударов. Какая игра "Арсенала", это был невероятный матч. Я с нетерпением жду, что Деклан сможет сделать для сборной Англии.

Я думаю, что если он сможет сделать это сейчас, то станет основным нападающим сборной Англии, и это действительно здорово", - сказал Уильям в интервью TNT Sports.

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Напомним, что Деклан Райс забил со штрафного два гола "Реалу" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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Англия Деклан Райс принц Уильям
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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