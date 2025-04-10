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Возле тренировочной базы. Полиция лишила звёздного полузащитника Челси автомобиля

Англия

Серьёзное нарушение

Возле тренировочной базы. Полиция лишила звёздного полузащитника Челси автомобиля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полиция лишила звёздного полузащитника "Челси" автомобиля

Правоохранители остановили автомобиль Audi RSQ8 возле тренировочной базы "Челси" в Кобхэме, графство Суррей, в прошлую пятницу. За рулём находился полузащитник лондонского клуба Мойзес Кайседо.

Полицейские выяснили, что у футболиста нет прав. Его автомобиль конфискован, а Кайседо грозит повестка в суд. Проводится проверка на наличие действующей страховки.

"В пятницу, 4 апреля, на Фэйрмайл-лейн в Кобхэме полицейские остановили мужчину лет двадцати из Кобхэма и обнаружили, что он управлял автомобилем без прав. Автомобиль был изъят, и мы продолжаем расследование", - сообщило ведомство.

Клуб и агент игрока отказались комментировать ситуацию, сказав, что это его личное дело.

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В этом сезоне Мойзес Кайседо сыграл в 36-ти матчах "Челси", в которых забил гол и сделал 3 голевые передачи.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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