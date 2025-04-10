Итальянские клубы следят за ситуацией Хейлунда в Манчестер Юнайтед

Клубы итальянской Серии А внимательно наблюдают за развитием событий вокруг нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Гойлунда в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, если "Манчестер Юнайтед" решит продать своего футболиста, чтобы приобрести нового нападающего летом, итальянские клубы будут готовы начать переговоры.

Добавим, что Расмус в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.