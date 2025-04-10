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Звездный вингер Реала летом может покинуть команду

Англия

Об этом сообщает издание Fichajes

Звездный вингер Реала летом может покинуть команду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго может сменить клубную прописку уже этим летом. Об этом сообщает издание Fichajes.

По информации источника, значительная часть болельщиков "сливочных" выражает недовольство выступлениями 24-летнего футболиста. Слабая игра Родриго в последних матчах разочаровала фанатов, что может стать одной из причин его возможного ухода.

В текущем сезоне 2024/25 Родриго провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, отметившись 13 голами и 10 ассистами.

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Родриго Реал (Мадрид)
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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