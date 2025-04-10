Звездный вингер Реала летом может покинуть команду

Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго может сменить клубную прописку уже этим летом. Об этом сообщает издание Fichajes.

По информации источника, значительная часть болельщиков "сливочных" выражает недовольство выступлениями 24-летнего футболиста. Слабая игра Родриго в последних матчах разочаровала фанатов, что может стать одной из причин его возможного ухода.

В текущем сезоне 2024/25 Родриго провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, отметившись 13 голами и 10 ассистами.