Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный вингер Реала летом может покинуть команду
Об этом сообщает издание Fichajes
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго может сменить клубную прописку уже этим летом. Об этом сообщает издание Fichajes.
По информации источника, значительная часть болельщиков "сливочных" выражает недовольство выступлениями 24-летнего футболиста. Слабая игра Родриго в последних матчах разочаровала фанатов, что может стать одной из причин его возможного ухода.
В текущем сезоне 2024/25 Родриго провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, отметившись 13 голами и 10 ассистами.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший наставник Зари и Кривбасса
- Жирона неожиданно опубликовала заявление о Цыганкове и Крапивцове на украинском языке
- "Прекратите стучать пальцем". Зеленский рассказал о переговорах с министром финансов США
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения